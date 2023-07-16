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Spor

Fenerbahçe, Dusan Tadic transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Dusan Tadic'le anlaşmaya vardığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 'Futbolcu Dusan Tadic, kulübümüz ile transfer görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor.' ifadeleri kullanıldı.

16 Temmuz 2023 Pazar 01:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Dusan Tadic transferini resmen açıkladı
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Transferin hızlı ekibi Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan yıldız oyuncu Dusan Tadic'i İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe kulübünden KAP'a yapılan açıklamada sağlık kontrollerinin ardından yıldız oyuncuyla sözleşme görüşmelerinin tamamlanacağı ve ardından resmi imzanın atılacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde olduğu bilinen Dusan Tadic'in Fenerbahçe için İstanbul'a gelişi sürpriz olarak karşılandı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Tadic çok büyük bir yıldız. Bir temas olduğu doğrudur ama oyuncuya farklı kulüplerden de talepler olduğunu biliyoruz. Onların kararını bekliyoruz. Biz de teklif verenlerden biriyiz. Çok piyasası olan bir oyuncu. " sözlerini kullanmıştı.

AJAX KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Dusan Tadic, Ajax kariyerinde çıktığı 241 maçta 105 gol ve 112 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekmişti. 34 yaşındaki Sırp oyuncu, sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Ajax'tan ayrıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Tadic Ajax'ta 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 Hollanda Kupası ve 1 Hollanda Süper Kupası'nı kaldırma başarısı göstermişti. Deneyimli oyuncu ayrıca 2018-2019 sezonunda 28 golle gol krallığını elde etmişti.

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