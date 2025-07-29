Fenerbahçe, ABD'nin önde gelen gıda markalarından Chobani ile büyük bir sponsorluk anlaşmasına imza atıyor. Anlaşma, stadyum isim hakkı ile Futbol A Takımı'nın Avrupa kupalarındaki forma göğüs sponsorluğunu kapsıyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, bu iş birliğinin uluslararası vizyonu güçlendirmek adına tarihi bir önem taşıdığı vurgulandı. Resmi imza töreni, 30 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 12.00'de, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde düzenlenecek.

Törene, Başkan Ali Koç, Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Chobani'nin üst düzey yöneticileri katılacak.

Fenerbahçe, Chobani ailesine "hoş geldin" diyerek anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.