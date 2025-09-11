İSTANBUL 29°C / 20°C
Spor

Fenerbahçe duyurdu! Domenico Tedesco için imza töreni

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ11 Eylül 2025 Perşembe 17:17
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlemeye hazırlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Tedesco için cumartesi günü saat 12.00'de imza töreni düzenleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe, İtalyan teknik adam ile iki yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Başkanımız Ali Y. Koç, 13 Eylül Cumartesi günü saat 11.00'de Samandıra Can Bartu Tesislerimizde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya gelecektir.

Organizasyonun ardından, saat 12.00'de Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Domenico Tedesco için imza töreni düzenlenecektir."

