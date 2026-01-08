İSTANBUL 17°C / 3°C
Spor

Fenerbahçe duyurdu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya kiralandığını açıkladı. İşte detaylar...

8 Ocak 2026 Perşembe 15:25
Fenerbahçe duyurdu! İrfan Can Kahveci'nin yeni adresi Kasımpaşa
Fenerbahçe'de bu sezon kadro dışı kalan oyunculardan biri olan İrfan Can Kahveci'nin yeni takımı belli oldu.

Kasımpaşa, Fenerbahçe'den milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa ve Fenerbahçe'nin anlaşmasının ardından Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı kalan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 maçta süre bulmuştu.

