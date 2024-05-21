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Spor

Fenerbahçe, Eda Erdem ile nikah tazeledi

Fenerbahçe Opet, kaptanı Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

21 Mayıs 2024 Salı 22:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Eda Erdem ile nikah tazeledi
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Bu sezon Sultanlar Ligi'ni ve Kupa Volley'i kazanan Fenerbahçe Opet gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verirken iç transferde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamada takımın kaptanı olan Eda Erdem ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"2008 yılında kulübümüze transfer olduğundan beri Çubuklu ruhunu her zaman sahaya yansıtmış, Milli Takımımızın ve Fenerbahçemizin efsane kaptanlarından Eda Erdem, kendisini 2 yıl daha sarı-lacivert renklerimize bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Başkanımız Ali Y. Koç, Yönetim Kurulu Üyemiz Simla Türker Bayazıt ve Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki yer aldı.

Her zaman "İyi ki Fenerbahçeliyim, iyi ki Fenerbahçedeyim" diyerek kulübümüze aidiyetini vurgulayan, kulübümüz için yeri çok özel olan Kaptanımız, armamızın ışığında iki yıl daha bizimle olacak.

Efsane Kaptanımızla nice şampiyonluklara!"

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