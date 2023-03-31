Fenerbahçe Eden Hazard için devrede

Fenerbahçe'nin Eden Hazard'a olan ilgisi bitmek bilmiyor. Fransız basını Kanarya'nın Eden Hazard'a olan ilgisini bir kez daha haber yaptı. Haberde "Fenerbahçe Hazard'a kafayı takmış durumda" yorumuna da yer verildi. Real'in Eden Hazard'ı göndermeyi amaçladığı ve en çok isteyen kulübün de Fenerbahçe olduğu ifade ediliyor.

ANCELOTTI DÜŞÜNMÜYOR

Yine haberlerde, "Fenerbahçe çok istekli. Hazard teknik direktör Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almıyor" ifadeleri kullanıldı. Hazard, Portekiz basınında da Fenerbahçe ile anılıyor. Portekiz medyasında yer alan habere göre; Hazard'ın bir sonraki adresi Fenerbahçe olabilir.

A Bola'daki yorumda "Ocak ayında Fenerbahçe ile Real Madrid anlaşmaya vardı ancak Belçikalı yıldız Fenerbahçe'nin teklifini reddetti. Eden Hazard, Real Madrid'den ayrılmak istemediği ve kalan sözleşmesini tamamlamak istediği belirtildi. Fenerbahçe'nin büyük engeli Hazard'ı ikna etmek olacak" denildi. Hazard ile gerekirse Jorge Jesus'un da bir görüşme yapma olasılığının bulunduğu belirtiliyor.