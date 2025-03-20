İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2025 Perşembe / 21 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0103
  • EURO
    41,8808
  • ALTIN
    3725.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe Edin Dzeko-En-Nesyri uyumu

Fenerbahçe'de En-Nesyri ve Dzeko'nun birlikte oynadığı maçlarda hücum gücü arttı.

HABER MERKEZİ20 Mart 2025 Perşembe 09:46 - Güncelleme:
Fenerbahçe Edin Dzeko-En-Nesyri uyumu
ABONE OL

Sezon başında Fenerbahçe'de 20 milyon Euro bonservisle transfer edilen Youssef En-Nesyri'nin ilk tercih, 38 yaşındaki Edin Dzeko'nun ise yedek forvet olması bekleniyordu. Ancak Faslı golcü beklentilerin altında kalınca bir süre kulübede bekledi.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun 3'lü savunmaya dönerek iki forveti birlikte oynatması, En-Nesyri için dönüm noktası oldu.

DZEKO'YLA UYUM SAĞLADI

Bu sezon ligde 15 maçta 895 dakika birlikte sahada kalan ikili, Fenerbahçe'nin hücum gücünü arttırdı. En-Nesyri, Dzeko'suz oynadığı anlarda sadece 3 gol ve 3 asist üretebilirken, Boşnak yıldızla birlikte sahada olduğunda ise 13 gol atıp 1 asist yaptı.

DZEKO BU İŞBİRLİĞİNDEN FAYDALANDI

Öte yandan Dzeko da bu iş birliğinden önemli fayda sağladı. 12 golünün 6'sını ve 3 asistinin 2'sini En-Nesyri ile birlikte oynadığı dakikalarda kaydetti.

Jose Mourinho'nun çift forvetli sisteminin ardından ikili arasında yakalanan bu uyum, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki en büyük kozlarından biri haline geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.