Fenerbahçe'de birçok futbolcu kariyerlerinin en skorer dönemini yaşıyor. Bunlardan biri de İrfan Can Kahveci.

Milli oyuncu resmi karşılaşmalarda 14 kez ağları havalandırarak, kariyerindeki en golcü dönemini ikiye katlamıştı. İrfan, Süper Lig'de ise Pendikspor karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti. 28 yaşındaki futbolcunun 8 de asisti bulunuyor. Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşan son isim 2010-11 sezonundaki performansıyla Alex De Souza olmuştu. Brezilyalı efsane, 28 gol ve 15 asistle takımını şampiyonluk yolunda sırtlamıştı.

SON YERLİ AYKUT KOCAMAN

İrfan Can Kahveci, ligde gelen 9 haftada arkadaşlarına 2 gol pası daha vermesi halinde, 14 yıl sonra bunu başaran ilk isim olacak. Fenerbahçe'de gol ve asist sayısında çift haneleri gören son yerli futbolcu ise Aykut Kocaman'dı. Kocaman, 1995-96 sezonunda 27 kez ağları sarsmış ve 11 golün de hazırlayıcısı olmuştu.