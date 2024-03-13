İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2024 Çarşamba / 4 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0978
  • EURO
    35,1419
  • ALTIN
    2228.45
  • BIST100
    8967.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe efsanelerini sollayacak! Kanarya'da İrfan Can Kahveci rüzgarı
Spor

Fenerbahçe efsanelerini sollayacak! Kanarya'da İrfan Can Kahveci rüzgarı

Bu sezon Fenerbahçe'de inanılmaz işlere imza atan İrfan Can Kahveci kariyer sezonunu yaşıyor. Milli yıldız attığı goller ve yaptığı asistlerle sarı lacivertlilerin efsaneleri Alex de Souza ile Aykut Kocaman'ı sollamaya hazırlanıyor. İşte İrfan Can'ın o istatistikleri...

13 Mart 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Fenerbahçe efsanelerini sollayacak! Kanarya'da İrfan Can Kahveci rüzgarı
ABONE OL

Fenerbahçe'de birçok futbolcu kariyerlerinin en skorer dönemini yaşıyor. Bunlardan biri de İrfan Can Kahveci.

Milli oyuncu resmi karşılaşmalarda 14 kez ağları havalandırarak, kariyerindeki en golcü dönemini ikiye katlamıştı. İrfan, Süper Lig'de ise Pendikspor karşısında fileleri havalandırarak gol sayısını 10'a yükseltti. 28 yaşındaki futbolcunun 8 de asisti bulunuyor. Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla gol ve asist sayısında çift hanelere ulaşan son isim 2010-11 sezonundaki performansıyla Alex De Souza olmuştu. Brezilyalı efsane, 28 gol ve 15 asistle takımını şampiyonluk yolunda sırtlamıştı.

SON YERLİ AYKUT KOCAMAN

İrfan Can Kahveci, ligde gelen 9 haftada arkadaşlarına 2 gol pası daha vermesi halinde, 14 yıl sonra bunu başaran ilk isim olacak. Fenerbahçe'de gol ve asist sayısında çift haneleri gören son yerli futbolcu ise Aykut Kocaman'dı. Kocaman, 1995-96 sezonunda 27 kez ağları sarsmış ve 11 golün de hazırlayıcısı olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.