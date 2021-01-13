Fenerbahçe, efsanesi Lefter'i vefatının 9. yılında andı

DHA 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:42 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 11:42

Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, fileleri 14 kez havalandırarak gol kralı oldu.

Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsane isim, sarı lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul Ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar, "Ver Lefter'e, yaz deftere" tezahüratları yapmıştı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.

BAKAN KASAPOĞLU DA UNUTMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe'nin efsanelerinden Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında anan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Lefter Küçükandonyadis'i anan Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsanelerinden 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yılında saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

TFF: LEFTER KÜÇÜKANDONYADİS'İ SAYGIYLA ANIYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada: "A Millî Takımımız ve Fenerbahçe'nin unutulmaz oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten büyük onur duyduğumuz, Türk futbolunun efsane ismi 'Ordinaryüs' Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 9. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.