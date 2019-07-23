Fenerbahç, Eljif Elmas'ın Napoli'ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi
Fenerbahçe Kulübü, Elif Elmas’ın 16 milyon euro ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında Napoli’ye transfer olduğunu KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, Eljif Elmas'ın Napoli'ye olan transferini KAP'a bildirdi. Profesyonel Futbolcumuz Eljif Elmas'ın İtalyan Kulübü SSC Napoli'ye, oyuncunun tarafımızla olan sözleşmesinin 16.000.000 EUR bedelle feshi karşılığında transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.
Transfer bedeline ilaveten, Futbolcunun performansına ve SSC Napoli kulübünün sportif sonuçlarına bağlı olarak SSC Napoli, Kulübümüze aşamalı olarak azami 1.500.000 EUR bonus bedeli ödeyecektir.
Ayrıca, SSC Napoli tarafından Futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde SSC Napoli tarafından elde edilecek transfer bedeline bağlı olarak Kulübümüzün azami 1.500.000 EUR bonus elde etme imkanı bulunmaktadır.
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