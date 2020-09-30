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Spor

Fenerbahçe Emiliano Buendia için görüşmelere başladı

Fenerbahçe kanat transferinde gözünü Premier Lig takımlarından Norwich City'nin Arjantinli yıldızı Emiliano Buendia'ya dikti. 10 numara pozisyonunda da görev alabilen oyuncu için görüşmeler başladı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 19:06 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 19:07
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Fenerbahçe, Norwich City forması giyen 23 yaşındaki Arjantinli futbolcu Emiliano Buendia’yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, oyuncuyu kiralamak istiyor. Sağ kanat bölgesinde dışında 10 numara pozisyonunda da görev alabilen oyuncuyla birlikte Fenerbahçe'nin farklı alternatifleri de var.

19 MAÇTA 31 GOL KATKISI!

Asıl pozisyonu sağ kanat olsa da sol kanatta da oynayabilen 25 yaşındaki Danimarkalı futbolcu, bu sezon Norveç Ligi'nde çıktığı 19 maçta 14 gol ve 17 asist üreterek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Hızı ve bitiriciliği ile dikkat çeken futbolcunun Norveç ekibi ile sözleşmesi, Aralık sonunda sona eriyor.

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