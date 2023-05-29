Fenerbahçe, Enner Valencia'nın alternatifini belirledi

International'in transfer listesinde yer alan Valencia şu ana kadar Fenerbahçe'ye olumlu bir dönüş yapmadı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli golcü ile yoluna devam etmediği taktirde Atalanta forması giyen Luis Muriel ile masaya oturacak.

İLK TEMAS KURULDU

Fenerbahçe Yönetimi'nin yıldız golcünün menajeri ile ilk teması kurduğu ve transfer şartlarının gündeme geldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK SEZON BİTİYOR

32 yaşındaki Kolombiyalı golcünün Atalanta ile olan sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 28 lig maçında forma giyen Luis Muriel, 2 gol atarken 3 asist yaptı. 45 kez Kolombiya Milli Takımı forması giyen tecrübeli golcü 8 kez fileleri havalandırdı.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

2019 yılından beri Atalanta'da forma giyen yıldız golcü, Sevilla, Fiorentina Sampdoria, Udinese, Lecce, Granada ve Deportivo Cali takımlarında da görev aldı. (Takvim)