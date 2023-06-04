Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücum hattına çarpıcı bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

Enner Valencia takımda kalsa bile, uzun süredir sıkıntı çektiği forvet hattına artık yıldız bir ismi almak konusunda kararlı olan Sarı-Lacivertliler'in, Porto'nun kilit oyuncularından Mehdi Taremi için harekete geçtiği öğrenildi.

Lacivert-Beyazlılar'la kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan Taremi'nin menajeriyle temasa geçileceği öne sürüldü. 30 yaşındaki İranlı forvet, takımının ligde Benfica'ya şampiyonluğu kaptırdığı sezonda 22 kez ağları havalandırarak, gol kralı unvanını elde etmişti.