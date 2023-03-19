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Spor

Fenerbahçe Enner Valencia'nın kalması için ceza ödemeye razı!

Fenerbahçe'nin takımda tutmak için uğraştığı Enner Valencia, Internacional ile ön protokol imzaladı. Enner Valencia'nın imzaladığı protokolde ceza maddesi olduğu, Fenerbahçe'nin ise Ekvadorlu golcünün takım kalması için bu tazminatı ödemeye razı olduğu iddia edildi.

Star Gazetesi19 Mart 2023 Pazar 10:04 - Güncelleme:
Fenerbahçe Enner Valencia'nın kalması için ceza ödemeye razı!
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Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Enner Valencia'nın, Brezilya'nın Internacional takımıyla ön protokol imzaladığı iddia edildi. Ancak Brezilya basınında çıkan haberlere göre; sarı lacivertli yönetim, Valencia'nın takımda kalması için umutlarını yitirmiş değil.

FENERBAHÇE, ENNER VALENCIA'NIN KALMASI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMEYE RAZI!

Fenerbahçe, Internacional ile ön sözleşme imzalamış olmasına rağmen Enner Valencia ile sözleşme yenilemek için baskı yapıyor. Sarı lacivertlilerin Ekvadorlu golcünün takımda kalması için ön sözleşmeden doğan tazminatı Brezilya kulübüne ödemeye razı olduğu iddia edildi.

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INTERNACIONAL'İ DE İKNA ETMEK ZORUNDALAR

Brezilyalı gazeteci Joao Batista Filho'nun haberine göre ise 33 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'de kalması artık çok da kolay değil. Zira sarı lacivertlilerin artık hem Valencia'yı hem de Internacional'i ikna etmesi gerekiyor.

Star Gazetesi

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