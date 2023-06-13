Fenerbahçe, Enner Valencia'ya veda etti

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Valencia için sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, "3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonda 116 maçta 59 gol, 17 asistle oynadı. Valencia, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu da gol kralı olarak tamamladı.

Enner Valencia kariyerne, Brezilya ekiplerinden Internacional'da devam edecek.