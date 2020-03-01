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Spor

Fenerbahçe Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe resmi açıklama yayınladı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

01 Mart 2020 Pazar22:27 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 22:43

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

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