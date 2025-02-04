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Spor

Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile kupada ilk kez oynayacak

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk edeceği Erzurumspor FK ile kupada ilk kez karşılaşacak.

IHA4 Şubat 2025 Salı 09:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile kupada ilk kez oynayacak
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Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Ülker Stadyumu'nda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Kupada bu sezon oynanan grup aşamasında sarı-lacivertliler, ilk hafta konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Erzurum ekibini de yenerek puanını 6'ya çıkarmak istiyor. Mavi-beyazlılar ise ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.

KUPADA İLK RANDEVU

İki ekip Türkiye Kupası'nda ilk kez kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe, Erzurumspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında 4 kez karşılaştığı rakibine karşı 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Erzurum ekibi, 3 Mayıs 2021'den sonra ilk kez Kadıköy'de sahaya çıkacak.

ERZURUMSPOR'UN KUPA YOLU

Ziraat Türkiye Kupası'na bu sezon 4. Tur'dan katılan Erzurumspor FK, Ayvalıkgücü'nü 3-2'lik skorla geçti. Bir sonraki turda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden mavi-beyazlılar, adını gruplara yazdırdı. Grupta son maçını evinde İstanbulspor'a karşı oynayacak.

1. LİG'DE 3. SIRADA

Hakan Kutlu'nun öğrencileri, Trendyol 1. Lig'de zirve mücadelesi veriyor. Ligde 22 maça çıkan Erzurumspor, 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 37 puan topladı. Mavi-beyazlılar, son maçında lider Kocaelispor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

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