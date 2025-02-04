Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına hazır

Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK'yla oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular; dar alanda oynadığı çift kale maçlar ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.