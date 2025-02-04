İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Şubat 2025 Salı / 6 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9579
  • EURO
    37,1967
  • ALTIN
    3264.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA4 Şubat 2025 Salı 14:00 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçına hazır
ABONE OL

Fenerbahçe, yarın sahasında Erzurumspor FK'yla oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile başladı. Daha sonra iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular; dar alanda oynadığı çift kale maçlar ve bireysel programlarla idmanı noktaladı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.