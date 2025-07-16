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Spor

Fenerbahçe, eski başkan Faruk Ilgaz'ı andı

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 11. yılını andı.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:35 - Güncelleme:
Fenerbahçe, eski başkan Faruk Ilgaz'ı andı
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Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Faruk Ilgaz'ı vefatının 11. yılında yayımladığı bir mesajla andı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"1966-1974, 1976-1980 ve 1983-1984 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yapmış ve görev süresi boyunca önemli başarılara imza atmış efsane başkanlarımızdan Faruk Ilgaz'ı vefatının 11. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz. Faruk Ilgaz'ın başkanlığı döneminde, 1967-1968 sezonunda Fenerbahçe 5 kupa birden kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı. Fenerbahçe o sezon Türkiye Ligi Şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Spor Toto Kupası, Balkan Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmıştı."

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