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Spor

Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım'dan taraftara uyarı: Şşt! Mahkeme lan bura... İşte o anlar

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usulden bozduğu ‘Futbolda Şike' davası yeniden başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da katıldı. Adliyede kendisi için yapılan tezahürata 'Şşt! Mahkeme lan bura...' diyerek cevap veren Aziz Yıldırım'ın o anları sosyal medyada çok konuşuldu. İşte o anlar...

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17 Temmuz 2020 Cuma 17:17 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:17
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Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yer aldığı dava yeniden görülmeye başlandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 'futbolda şike' davasında alınan kararı 'usul eksikliği' nedeniyle geçtiğimiz aylarda bozdu. 5'inci Ceza Dairesi'nin aldığı karar sonrasında şike yapmakla suçlandığı davada hakkında beraat kararı verilen Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 36 sanığın yargılandığı duruşmanın yeniden görüşülmesine bugün başlandı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

ESASA İLİŞKİN İŞLEM YAPILMAYACAK

Yargılama yeniden yapılacak ancak hiç kimseye örgüt kurmak ile ilgili bir iddia yönetilmeyecek, esasa ilişkin işlem yapılmayacak. Zira Yargıtay kararıyla örgüt suçlamasına ilişkin beraat kararları kesinleşmişti. 13. Ağır Ceza Mahkemesi beraat hükmünü yeni yargılama doğrultusunda tekrar kurarak Yargıtay'a gönderecek.

AZİZ YILDIRIM TEZAHÜRAT YAPAN BİR TARAFTARI UYARDI

Aziz Yıldırım'dan adliyede bulunan bir Fenerbahçe taraftarına uyarı geldi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen “futbolda şike” davası kapsamında dün Çağlayan Adliyesi'ne giden Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, kendi lehine tezahürat yapan bir taraftarı uyardı.

Kendisi için tezahürat yapan ve o anları kaydeden taraftarı 'Şşt! Mahkeme lan bura...' diyerek uyaran Aziz Yıldırım'ın o anları kameralara işte böyle yansıdı...

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