Fenerbahçe, evinde 4. kez kayıp!

Fenerbahçe, bu sezon puan kayıplarını taraftarı önünde yaşıyor.

Ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada sadece bir beraberlikle 2 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, evinde ise olumsuz bir görüntü sergiliyor.

İç sahada ligde 13. maçına çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ve Yılport Samsunspor ile berabere kalmıştı.

Alanyaspor karşılaşması öncesinde ligde Kadıköy'de 7 puan kaybı bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere kalarak 9. puan kaybını yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon puan kaybı yaşadığı 5 maçın 4'ünü iç sahada yaşamış oldu.