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Spor

Fenerbahçe, evinde 4. kez kayıp!

Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe ev sahibi olduğu maçlarda bu sezon 4. kez puan kaybetti.

12 Şubat 2024 Pazartesi 00:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe, evinde 4. kez kayıp!
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Fenerbahçe, bu sezon puan kayıplarını taraftarı önünde yaşıyor.

Ligde bu sezon deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada sadece bir beraberlikle 2 puan kaybı yaşayan sarı-lacivertliler, evinde ise olumsuz bir görüntü sergiliyor.

İç sahada ligde 13. maçına çıkan Fenerbahçe, Trabzonspor'a yenilirken, Galatasaray ve Yılport Samsunspor ile berabere kalmıştı.

Alanyaspor karşılaşması öncesinde ligde Kadıköy'de 7 puan kaybı bulunan sarı-lacivertliler, rakibiyle berabere kalarak 9. puan kaybını yaşadı.

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon puan kaybı yaşadığı 5 maçın 4'ünü iç sahada yaşamış oldu.

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