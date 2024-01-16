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Spor

Fenerbahçe evinde Adanaspor'u ağırlayacak

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe, yarın sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek.

AA16 Ocak 2024 Salı 10:16 - Güncelleme:
Fenerbahçe evinde Adanaspor'u ağırlayacak
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın Adanaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK'yi deplasmanda 1-0 ile geçen sarı-lacivertliler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada rakibini geçerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

Sıkışık takvim nedeniyle üst üste maça çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Adanaspor karşısında rotasyonlu bir kadroyu tercih etmesi bekleniyor.

Kupaya 3. turdan katılan ve Hacettepe 1945'i 5-0'la geçen Adanaspor, 4. turda da Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

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