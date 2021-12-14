Fenerbahçe, evinde farklı kazandı

14 Aralık 2021 Salı 23:17 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 23:17

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv'i 90-79 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 3'ü peş peşe olmak üzere 6. galibiyetini aldı. Maccabi Playtika Tel Aviv ise üst üste 5, toplamda ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Luigi Lamonica (İtalya), Olegs Latisevs (Letonya), Uros Nikolic (Sırbistan)

FENERBAHÇE BEKO: Henry 9, Guduric 9, Pierre 8, Vesely 8, Booker 22, Şehmus Hazer 5, Tarık Biberoviç, De Colo 21, Polonara 8

MACCABİ PLAYTİKA TEL AVİV: Wilbekin 14, Caloiaro 7, Williams 10, Evans 13, Zizic 9, Taylor 5, Reynolds 3, Blayzer, Nunnally 18

1. PERİYOT: 23-18

DEVRE: 42-37

3. PERİYOT: 70-51

BEŞ FAULLE ÇIKAN: 35.16 Taylor (Maccabi Playtika)

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