İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Ekim 2024 Çarşamba / 13 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1687
  • EURO
    37,1351
  • ALTIN
    2938.7
  • BIST100
    8956.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Fenerbahçe evinde hata yapmadı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Euroleague'de Zaragoza'yı 84-64 mağlup etti ve ikide iki yaptı.

16 Ekim 2024 Çarşamba 21:25 - Güncelleme:
Fenerbahçe evinde hata yapmadı
ABONE OL

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Euroleague C Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza'yı 84-64 yendi.

Metro Enerji Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım, ilk çeyreği 23-9 önde geçti. İkinci çeyreğin başında Casademont Zaragoza farkı azaltsa da çabuk toparlanan Fenerbahçe, devre arasına 48-32 üstün girdi.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 71-55 önde kapattığı maçı 84-64 kazandı.

Fenerbahçe'de 22 sayı üreten Meesseman maçın en skoreri ve galibiyetin mimarı oldu. Sarı-lacivertlilerde Williams 14, Atkins 10, Allemand 9, Alperi Onar 7, Badiane 6, Sevgi Uzun ve Olcay Çakır beşer, Charles 4, Milic 2 sayıyla oynadı.

Konuk takımda ise Pueyo 16, Gatling 15 sayıyla mücadele etti.

Fenerbahçe, bu sonuçla C Grubu'na 2'de 2 yaparak başladı. Casademont Zaragoza ise ikinci maçında ilk kez yenildi.

  • Fenerbahçe Opet
  • Kadınlar Euroleague
  • Zaragoza maçı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.