Fenerbahçe evinde kayıp! Bu sezon ilk kez kaybettiler

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk etti.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanann mücadeleyi Sırp ekibi 57-76 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, Euroleague'de sezonun ilk yenilgisini aldı. Kızılyıldız ise yoluna 3'te 3 ile devam etti.
Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e konuk olacak. Kızılyıldız ise Barcelona'yı konuk edecek.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonyo), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Baldwin 3, Hayes-Davis 20, Zagars 2, Colson 9, Marjanovic, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Hall 10, Pierre 5, Melli 1, Birch 2
Kızılyıldız: McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Mitrovic 7, Nedovic 17, Dobric, Giedraitis, Dos Santos, Davidovac
1. periyot: 12-26
Devre: 31-38
3. periyot: 42-54