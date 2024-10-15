Fenerbahçe evinde kayıp! Bu sezon ilk kez kaybettiler

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 3. hafta mücadelesinde Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini konuk etti.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanann mücadeleyi Sırp ekibi 57-76 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Lacivertliler, Euroleague'de sezonun ilk yenilgisini aldı. Kızılyıldız ise yoluna 3'te 3 ile devam etti.

Ligde bir sonraki hafta Fenerbahçe Beko, ALBA Berlin'e konuk olacak. Kızılyıldız ise Barcelona'yı konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Piotr Pastusiak (Polonyo), Carlos Cortes (İspanya), Thomas Bissuel (Fransa)

Fenerbahçe Beko: Baldwin 3, Hayes-Davis 20, Zagars 2, Colson 9, Marjanovic, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 3, Hall 10, Pierre 5, Melli 1, Birch 2

Kızılyıldız: McIntyre 8, Canaan 3, Kalinic 7, Bolomboy 18, Daum 14, Teodosic 2, Mitrovic 7, Nedovic 17, Dobric, Giedraitis, Dos Santos, Davidovac

1. periyot: 12-26

Devre: 31-38

3. periyot: 42-54