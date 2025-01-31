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Spor

Fenerbahçe evinde kayıp

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu Fenerbahçe Opet'i 75-67 mağlup etti.

AA31 Ocak 2025 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Fenerbahçe evinde kayıp
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, konuk olduğu Fenerbahçe Opet'i 75-67 mağlup etti.

Bu karşılaşmaya kadar son iç saha yenilgisini Fransa'nın Basket Landes ekibi karşısında yaşayan Fenerbahçe Opet, 13 Ekim 2021'den sonra ilk kez sahasında maç kaybetti.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Benhür İrcel, Erdoğan Çelebi

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 12, Williams 6, Milic 11, Sabally 14, Allemand 3, Tilbe Şenyürek 21, Ayşe Yılmaz

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 5, Dangerfield 29, Powers 29, Diallo 2, Fall 10, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı, Şuğranur Sönmez

1. Periyot: 16-13

Devre: 29-39

3. Periyot: 46-56

  • Melikgazi Kayseri
  • Fenerbahçe Opet
  • Kadınlar Basketbol

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