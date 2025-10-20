Anderson Talisca penaltıdan önce ıslıklandı.

Kerem ligde 2. asistini yine Marco Asensio'ya yaptı...

Karagümrük ikinci yarı FB'ye zor anlar yaşattı.

4-6-0 şablonuna benzer bir ilk 11'le çıkan F.Bahçe ilk dakikalarda baskılıydı fakat panik bir halde hücum yaptı. Kanarya, Tedesco'nun beğenmediği Fred tipinde bir merkez lideri aradı. İsmail Yüksek, Milli Takım'daki görevinin aksine 8 numara gibiydi. Penaltı golüyle perde açıldı ama Gümrük kaleye rahat geldi. Rakibin kalite eksikliği F.Bahçe'ye yaradı. Kerem'in devre bitmeden Asensio'ya yaptığı asistle taraftar nefes aldı. İkinci yarıda farkı açması beklenen F.Bahçe, kendi evinde rakibine karşı mahkum oynadı. Tedesco hamlelerde gecikti, skor 2-1'e geldikten sonra yine bekledi. Samsun maçının kopyası yaşandı adeta. Atakan'ın golü VAR'la iptal edildi, Balkovec atıldı. Hakem kararlarının damga vurduğu maçta F.Bahçe kazandı.