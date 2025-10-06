İSTANBUL 23°C / 16°C
Spor

Fenerbahçe evinde rahat kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ikinci haftanın son maçında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 105-83 yendi.

AA6 Ekim 2025 Pazartesi 21:40 - Güncelleme:
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak

Fenerbahçe Beko: Hall 7, Tarık Biberovic 11, Horton-Tucker 25, Bacot, Jantunen 10, Metecan Birsen 9, Baldwin 7, Melli 10, Emre Ekşioğlu 4, Melih Mahmutoğlu 5, Onuralp Bitim, Colson 17

Aliağa Petkimspor: Efianayi 10, Franke 21, Blumbergs 15, Yunus Emre Sonsırma 10, Sajus 4, Kerem Soyuçaylı, Whittaker 11, Mustafa Kurtuldum, Utomi 6, Selim Sav, Floyd 6

1. Periyot: 31-27

Devre: 60-41

3. Periyot: 82-66

