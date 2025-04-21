Yeni transfer Carlos oyundan çıkarken ıslıklandı.

F.Bahçe'nin son 10 golünün 7'si, Talisca'ya ait.

F.Bahçe son puan kaybını yine iç sahada yapmıştı.

İlk bölümde Kayseri ön alanda baskı uyguladı, F.Bahçe top kayıpları yaptı, Fred merkezde yalnızdı. Uzun oynayan deplasman ekibi 7. dakikada Ramazan'la golü atıp çekildi. Pas kanalları tıkalı olduğu için Fener ceza sahasına yüksek denedi. 4-1- 5 gibi riskli kurguyla başlayan Mourinho; düzeni bozmadı, rol belirsizliği pas kayıplarına neden oldu. Kalabalık hücuma yönelen Kanarya; eşitliği karambolü koklayan Talisca ile buldu. 2. yarı, ilk devrenin benzeri gibi başladı. Liva, boş kalan Nazon'un topunda acemilik yaptı. F.Bahçe yine; kaos hücumuna döndü ama Dzeko'nun girmesi zeka kattı, Oğuz da dinamizm getirdi. Maxi ve Talisca öne geçirdi ama skoru korumak isteyen Mourinho hata yaptı. El freni çekildi, 90+4'te Kayseri kabusa soktu