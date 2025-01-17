Fenerbahçe evinde Zalgiris'i ağırlayacak

Basketbolda THY EuroLeague'in 22. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

EuroLeague'de son 3 karşılaşmayı kazanan bir maçı eksik sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 7 mağlubiyet ile ikinci sırada yer alıyor.

Evinde oynadığı son iki müsabakadan galip ayrılan Fenerbahçe Beko, Zalgiris'i de yenerek çift maç haftasını 2'de 2 ile kapatmak istiyor.

Litvanya ekibi ise organizasyondaki 4 maçlık mağlubiyet serisini dün İtalyan temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı yenerek sonlandırdı.

EuroLeague'de geride kalan 21 haftada 11 kez sahadan kazanarak ayrılan Zalgiris, 10 müsabakada ise mağlup oldu ve 11. basamakta kendine yer buldu.

MAÇ ÖNCESİ NE DEDİ?

Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, rakibin çok iyi bir savunma takımı olduğunu, Francisco ve Walker'ı kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde maçla ilgili görüşlerini bildiren Jasikevicius, Zalgiris'in en iyi savunma yapan ekiplerden biri olduğunu aktardı.

Litvanya temsilcisine karşı sayı bulmanın zor olduğunu ifade eden Jasikevicius, şunları kaydetti:

"Savunma stratejilerini maçtan maça, çeyrekten çeyreğe değiştirebilen bir takım. Hem savunmada hem de hücumda çok değişken bir oyun sergileyebiliyorlar. Çok sayıda şutörleri var. Genellikle aynı anda dört şutörle oynuyorlar. Bu yüzden onları nasıl savunmamız gerektiğini anlamamız ve Francisco ile Walker'ı mümkün olduğunca kontrol etmeye çalışmamız gerçekten önemli."