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Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

IHA12 Mayıs 2025 Pazartesi 20:24 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Eyüpspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman salonda gerçekleştirilen core hareketleriyle başladı. Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı pas çalışmaları ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenman ile Eyüpspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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