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Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde Eyüpspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 13:06 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla tamamlandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yarın saat 19.00'da ikas Eyüpspor ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

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