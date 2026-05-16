Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe-ikas Eyüpspor müsabakası, yarın saat 20.00'de Chobani Stadı'nda oynanacak.