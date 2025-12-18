İSTANBUL 13°C / 5°C
  • Fenerbahçe, Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı
Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde devam ediyor.

18 Aralık 2025 Perşembe 14:16
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının taktiğini çalıştı
Fenerbahçe, 20 Aralık Cumartesi günü Eyüpspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacağı Trendyol Süper Lig 17. hafta maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Devamında sahaya geçen oyuncular burada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla noktalayacak.

