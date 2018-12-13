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Fenerbahçe, Fabregas ile görüşmelere başlıyor

Ali Koç, ligin dibine demir atan takımı yeniden yapılandırmak için FFP anlaşmasını iptal etmeyi ciddi ciddi düşünüyor. Eğer bu gerçekleşirse, dünyaca ünlü İspanyol yıldız için girişimler yeniden başlayacak.

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Ali Koç, başkan seçildikten sonra Aziz Yıldırım döneminde imzalanan Finansal Fair-Play anlaşmasının şartlarını karşılamak için son derece titiz bir şekilde hareket etti.

Ancak takımın geldiği son durumun ardından bu konuda geri adım atılabilir. Başkan Koç, 14 Kasım’da katıldığı bir panelde, “5 yıl Avrupa’ya gitmemeyi düşünmemiz gerek” diyerek bunun sinyalini verdi. Ali Koç eğer bu yönde bir karar alırsa, camiayı yeniden havaya sokacak ve takıma seviye atlatacak dünyaca ünlü bir yıldızın transfer edilmesi bekleniyor.

İlk görüşme yapılmıştı

Bu konuda öncelik Cesc Fabregas. İspanyol oyuncunun menaceri Darren Dein, Ali Koç ve Damien Comolli’nin yakın dostu David Dein’in oğlu...

Comolli, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcuyu yeni sezonda takıma katmak için Darren Dein ile görüşme yapmıştı.

Ancak peş peşe gelen kötü sonuçların ardından Fenerbahçe cephesi bu transferi ocak ayında bitirebilir. Fabregas’ı isteyen Milan da 35 milyon Euro’luk Lucas Paqueta transferi sonrası bu konuda geri adım attı.

(Fanatik)

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