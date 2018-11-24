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Fenerbahçe Fabregas'ın menajeriyle masaya oturdu

Fenerbahçe, Chelsea'de oynayan yıldız futbolcu Fabregas'ın menajeri Darren Dein ile masaya oturdu.

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Fenerbahçe’de yeni sezonun transfer çalışmaları şimdiden başladı. Barcelona’lı Rafinha’yı gündemine alan Sarı- Lacivertliler, dünyaca ünlü bir yıldıza da kancayı taktı: Cesc Fabregas. İspanyol orta saha oyuncusunun Chelsea ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 31 yaşındaki futbolcu için Galatasaray’ın devreye girdiği belirtilmişti. Fenerbahçe ise bir adım ileri gitti. Sportif direktör Damien Comolli, Fabregas’ın menajeri olan Darren Dein ile masaya oturdu. 

Yeniden yapılanmayı anlattı

Comolli, İspanyol yıldızı transfer etmeyi çok istediklerini belirtti, Fenerbahçe’nin yeniden yapılanma projesini anlatıp teklifi İngiliz menacere iletti. Darren Dein, Sarı-Lacivertliler’e hiç de yabancı olmayan bir isim. Arsenal’da yıllarca başkan yardımcılığı yapan babası David Dein, hem Ali Koç’un hem de Comolli’nin yakın arkadaşı. Milan da istiyor

David Dein, bu sezon Başakşehir ile oynanan ve 0-0 biten mücadeleyi Ülker Stadı’nda Koç ve Comolli ile birlikte izlemişti. Fenerbahçe cephesi, transferde avantajlı olmak için bu kozunu da kullanacak. Cesc Fabregas’ın durumunu yakından takip eden takımlar arasında İtalyan devi Milan da var.

(Fanatik)

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