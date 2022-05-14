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Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları tamamlandı.

DHA14 Mayıs 2022 Cumartesi 21:04 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçın sonrasında yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip bugünkü antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

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