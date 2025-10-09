İSTANBUL 17°C / 13°C
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı mesaisinde

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah yapılan antrenmanla devam etti. Çalışmalar, kuvvet ve pas antrenmanlarıyla sürdü.

AA9 Ekim 2025 Perşembe 15:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı mesaisinde
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük'ü konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

