Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

rendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına devam ediyor.

15 Ekim 2025 Çarşamba 16:51
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idman; salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

