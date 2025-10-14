Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden idman, dayanıklılık koşularının yanı sıra taktiksel ve bireysel uygulamalarla sona erdi. Futbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları ve Futbol Direktörü Devin Özek de antrenmanı takip etti.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.