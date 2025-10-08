İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarını sürdürdü.

8 Ekim 2025 Çarşamba 15:53
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisinde
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin sakatlığı bulunan Kolombiyalı santrfor oyuncusu Jhon Duran, bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

