11 Mart 2026 Çarşamba
  Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisine başladı
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisine başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisine başladı
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 13 Mart Cuma günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından sahada yapılan ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel programlarla sona erdi.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı yerinde takip etti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

