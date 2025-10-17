İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisine devam etti

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına devam etti.

17 Ekim 2025 Cuma 15:21
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük mesaisine devam etti
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fatih Karagümrük ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sahada devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

