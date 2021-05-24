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Spor

Fenerbahçe, Fedorovtseva'yı transfer etti

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Arina Fedorovtseva'yı transfer etti.

AA24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57 - Güncelleme: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:57
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Rus smaçör Arina Fedorovtseva'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fedorovtseva'ya sarı-lacivertli ailemize 'hoş geldin' diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dinamo Kazan ve Rusya'nın alt yaş milli takımlarında gösterdiği performansla dikkati çeken 17 yaşındaki Fedorovtseva, 2019 CEV 16 Yaş Altı ve 2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda "en iyi smaçör" ödülünü almıştı. Aynı zamanda 2020 CEV 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Rusya Milli Takımı ile şampiyonluk yaşayan genç voleybolcu, turnuvanın en değerli oyuncusu da seçilmişti.

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