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Fenerbahçe, Fejsa transferini bitirdi! Açıklanması an meselesi

Fejsa ile 3 yıllık anlaşma sağlandı, Benfica ile yapılan pazarlıkta da sona gelindi. Fejsa için 3 milyon euro isteyen Benfica’nın, 2 milyon civarına inmesi bekleniyor. Fejsa’nın açıklanması an meselesi!..

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Fenerbahçe'nin orta sahasına yeni komutan geliyor. 30 yaşındaki Sırp ön libero Fejsa’da artık resmi açıklama bekleniyor. Oyuncu ile Sarı-Lacivertli kulüp, 3 yıl için uzlaştı. 2013’ten beri Benfica forması giyen Fejsa, takımının başarılarında önemli katkılar verdi. Piyasa değeri 8 milyon euro civarında olan Sırp orta sahanın bonservisinde yapılan görüşmelerde ise 3 milyon euroya kadar düşüldü. Sarı-Lacivertliler, bu transferi 2 milyon euro civarında bitirmeye çalışıyor.

SAKAT AMA İSTİKRAR ABİDESİ!

Ljubomir Fejsa hakkındaki ‘müzmin sakat’ haberleri de içi boş gibi duruyor. Fejsa, ciddi sakatlığını 2014-15’te yaşadı. O dönem sezonu kapattığı için 38 maç kaçırdı. Sonrasındaki sakatlıklar ise kısa süreli ve yorgunluğa bağlı olanlardı. Fejsa; 15- 16’da 5 maç, 16-17’de 7 maç, 17-18’de 6 maç, 17-18’de 2 maç ve bu sezon 13 karşılaşmayı kaçırdı. Bu sezon 13 karşılaşmada forma giymemesine rağmen 33 mücadelede şans buldu.

1.7 MiLYON EURO KAZANACAK

Ljubomir Fejsa, Sarı-Lacivertliler’den her bir yıl için 1.7 milyon euro garanti ücret kazanacak. Bonuslarda da 300 bin euroyu aşmamak suretiyle anlaşmaya varıldı. Ayrıca Fenerbahçe, olası sakatlık durumunda da bir tasarrufa gidebilecek. Fenerbahçe yönetimi, Avrupa’da futbol piyasasının oldukça uçuk ücretleri gördüğü dönemde Fejsa’yı uygun şartlarda bitirmeye uğraşıyor. Fejsa’nın kesme ve pas isabet oranları da bir hayli iyi.

(Akşam)

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