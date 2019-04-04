Fenerbahçe, 'Fener Ol' kampanyasını 19:07'de resmen başlattı

Sarı-Lacivertliler ‘Fener Ol’ kampanyasını resmen başlattı.

‘Fener Ol’ kampanyasının başlatılmasının ardından Ali Koç, FB TV’de açıklamalarda bulunuyor.

Ali Koç’un açıklamaları şu şekilde:

“Değerli Fenerbahçeliler! Uzun bir gece olacak. Hep beraber olacağız. Anlatacağımız çok şey var. Biz ki bu ülke ve arma uğruna gerektiğinde canlar veren, her zaman çubuklunun yanında olan milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe büyüklüğünü haykıran, haksızlığa karşı yılmayan büyük Fenerbahçe ailesiyiz."

“FENERBAHÇE’NİN VARLIĞINA, 40 CANA KASTETTİLER”

"En zor günlerimizde kenetlenme, mücadele ne demek gösteren, geri dönüşlerin simgesi olan Fenerbahçe olarak, bugün 4 Nisan'da omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başlıyoruz.

Nisan bizim için önemli bir tarih. Fenerbahçe otobüsü 4 Nisan'da kurşunlandı. Fenerbahçe'nin varlığına, 40 cana kastettiler. Hain saldırı hedefe ulaşsaydı belki de dünya futbol tarihinin en kötü gecesi olacaktı. Fakat hala o faili meçhuller bulunamadı. Bu korkunç olayın failleri bulunana kadar biz görevde olduğumuz her 4 Nisan'da eylemlerde bulunacağız. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız eyleme devam edeceğiz. Umarız başka kulüpler de bu günü unutturmamak adına benzer eylemlerde bulunurlar."

"NE İŞGAL GÜÇLERİ, NE FETÖ, NE DE 4 NİSAN"

"Allah sadece bize değil hiçbir camiaya bu kara geceyi yaşatmasın. Fenerbahçe'yi yıkacağını zanneden zihniyet gördü ki bu kulüp ne işgal güçleriyle, ne hain FETÖ saldırılarıyla, ne de 4 Nisan'da yıkılmadı. Dimdik ayakta kaldı. Kimse kalplerimizden Fenerbahçe'yi silemez."

“BUGÜN GELECEĞİMİZ İÇİN YAZACAĞIMIZ TARİHİN İLK GÜNÜ”

"Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz. Fenerbahçe tarafından başlatılan bu kampanyayı diğer kulüplerin benzerlerini yaptığı işlerden en büyük farkı inanıyorum ki sonuçları olacaktır. Fenerbahçe olarak bu tarz bir kampanyayı ilk kez yapıyoruz. Diğer kulüplerde daha önce yapılmış olan bu kampanyada farkımızı sonuçlarıyla göstereceğimizi düşünüyorum. Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü."

"BANA DESTEK ÇIKAN TEK İSİM SAFFET SANCAKLI"

"Kampanyamızın Fenerbahçe için neden önemli olduğunu, uzun süredir kurulan bir stratejinin parçası olduğunu ve nasıl iştirak edebileceğinizi anlatacağım. Benden sonraki arkadaşlarım da buna değinecekler. Yola çıktığım ilk günden beri Türk futbolunun mali açıdan çöküş içinde olduğunu, mevcut yapısal sorunlarla devam edemeyeceğimizi mütemadiyen gündeme getirdim. Bu konuda bana destek çıkan tek isim Saffet Sancaklı'ydı."

"BU FİNANSAL DAR BOĞAZ ÇÖZÜLEMEZ NOKTADA"

"Fenerbahçe özelinde bakarsak, adaylık süresince yaptığım her konuşmada bu finansal dar boğazın çözülemez noktada olduğunu hep belirttim. Mali sıkıntılar açısından hiç kimsenin tek başına bunun altından kalkamayacağını belittim. Göreve geldikten sonra da kısa, orta ve uzun vadedeki planlarımızı anlattım. Hangi planlarımızı hayata geçirdik. Bunları da anlatacağım."

"SPORTİF BAŞARI İÇİN SAĞLAM BİR MALİ YAPI"

“Gelinen noktada çözümlerin bugünden yarına ulaşamayacağını, tek bir kişinin, yönetimin bunun altından kalkamayacağını, bu durumu ancak uzun vadeli, gerçekçi bir planlama ile seferberlik ruhu içinde atlatabileceğimizi çok açık ve net bir dille anlattım. Fenerbahçe'nin uzun vadede sportif başarı yakalaması için sağlam bir mali yapıya ulaşmasının planını geliştirdik. Uygulamaya çalışıyoruz.”

"10 AY İÇERİSİNDE 140 MİLYON DOLAR"

“Bu planlarımız kısa ve uzun vadeli şöyle; kitlesel destek kampanyası. Mali değişim için 6 sene gerektiğini ifade ettim. Bu süreçte en az iki ya da üç defa Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Altyapı kültürü ve scouting yatırımlarıyla futbolcular yetiştirmek transferler yapmak. Acil sıcak paraya ihtiyaç olduğunu söyledik. Toplamda 10 ay içerisinde 140 milyon dolara yakın kaynak oluşturduk. Sermaye artışımıza destek olanlara teşekkür etmek istiyorum. Kombine ve Fenerium'da yüzde yüz artış sağladık. Forma konusunda rekor satışa imza attık.”

Kulübün sosyal medya hesapları ve FB TV’den 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili şu videolar yayımlandı: