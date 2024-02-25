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  • Fenerbahçe, Ferdi'nin yerini Juventus'un yıldızıyla dolduruyor! Alex Sandro transferi resmen duyuruldu
Spor

Fenerbahçe, Ferdi'nin yerini Juventus'un yıldızıyla dolduruyor! Alex Sandro transferi resmen duyuruldu

Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'dan talipleri arttıkça, sezon sonu ayrılma ihtimali de artıyor. Sarı lacivertliler ise Ferdi'nin yerini Alex Sandro ile doldurmak için harekete geçti. İşte Alex Sandro haberinin detayları...

25 Şubat 2024 Pazar 19:41 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Ferdi'nin yerini Juventus'un yıldızıyla dolduruyor! Alex Sandro transferi resmen duyuruldu
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Fenerbahçe'nin yıldız sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun Avrupa'dan talipleri her geçen gün artıyor. Milli oyuncunun, sezon sonu astronomik bir bedelle takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sarı lacivertli yönetim de arayışlarına başladı. Fenerbahçe, yıldız oyuncunun yerini deneyimli bir isimle doldurmak istiyor.

FENERBAHÇE, ALEX SANDRO İÇİN DEVREDE

Suudi basının yaptığı habere göre; Fenerbahçe, İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen Alex Sandro için harekete geçti. Brezilyalı yıldızın sezon sonu sözleşmesinin sona erecek olmasını fırsat bilen sarı lacivertlilerin, görüşmelere başladığı aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EUROYU GÖRDÜ

2020'de piyasa değeri 50 milyon euroyu gören Alex Sandro, bu sezon Juventus ile 12 maçta forma giydi. Şu anki piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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