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Spor

Fenerbahçe, FETÖ'cü Enes Kanter'e cevap verdi: Vatan hainleri ile mücadelemiz bitmeyecektir

Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan bir video ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe'nin vatan hainleri ile mücadelesi bitmeyecektir' denildi.

17 Eylül 2024 Salı 22:33 - Güncelleme:
Fenerbahçe, FETÖ'cü Enes Kanter'e cevap verdi: Vatan hainleri ile mücadelemiz bitmeyecektir
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, sosyal medyada yer alan bir video ile ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, sosyal medya üzerinden servis ettiği bir video ile kendisiyle görüşme yapılmış ve forma gönderilmiş yalanını söyleyerek Başkanımızın ve Kulübümüzün adını anma cesareti gösteren bir vatan haininin oluşturduğu gündem üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.

Bu şahıs, aynı yöntemi Haziran 2020 ve Temmuz 2020 tarihlerinde iki kez daha denemiş, Kulübümüz tarafından konu ile ilgili kamuoyuna aşağıdaki açıklama yapılmıştı:

Bugün klasik bir FETÖ yaklaşımı ile yalanlar üzerinden gerçek dışı gündem yaratan bu şahıs nezdinde öncelikle ve asıl olarak söylemek isteriz ki;

Bu asılsız içeriğin Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği günde servis edilmesi maksatlıdır.

Kulübümüzün bu ve benzeri terör örgütü üyelerine ve vatan hainlerine karşı duruşu ve tavrı nettir.

Bu tavır geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kalacaktır.

Bu örgütün ve bireylerinin bugün hala Fenerbahçe'yi hedef alması bizi şaşırtmamaktadır.

Bu videoyu servis eden, paylaşan şahıs ve hesapların tespiti ve cezası için gereken tüm hukuki işlemler başlatılmıştır.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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