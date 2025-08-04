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Spor

Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazırlanıyor

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe maçın hazırlıklarına teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde devam etti.

IHA4 Ağustos 2025 Pazartesi 14:52 - Güncelleme:
Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Feyenoord ile çarşamba günü deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular reaksiyon koşuları yaptı. Takım, taktiksel çalışmalar ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Feyenoord maçının hazırlıklarını yarın saat 10.00'da ilk bölümü basına açık yapılacak antrenmanla sürdürecek.

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