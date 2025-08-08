İSTANBUL 30°C / 23°C
Fenerbahçe, Feyenoord maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

8 Ağustos 2025 Cuma 22:16
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında sahasında Feyenoord ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Feyenoord ile oynadığımız maça ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenmanın ilerleyen bölümünde 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular, idmanı dar alanda yaptıkları çift kale maçlarla tamamladı.

